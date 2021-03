Caroline Giuliani, la figlia dell'ex uomo di Trump sconvolge gli Usa: "Sono un unicorno, letto distrutto". Rapporti a tre, dettagli piccanti

07 marzo 2021 a

Folgorata dal sesso a tre. A rivelarlo è Caroline Rose Giuliani, regista 31enne e soprattutto figlia di Rudy Giuliani, ex sindaco sceriffo di New York, uomo forte dei Repubblicani "legge e ordine", avvocato nonché stratega (sfortunato) dell'ultima campagna elettorale del presidente americano Donald Trump. In un articolo-confessione scritto di suo pugno per Vanity Fair edizione Usa, la rampolla mette in imbarazzo cotanto padre snocciolando dettagli molto intimi sulle sue preferenze a letto, definendosi letteralmente "un unicorno".

Dichiaratamente bisessuale, fino a qualche tempo fa era monogama, ma quel tipo di relazione, scrive Caroline Giuliani, "non erano favorevoli alla crescita personale e sessuale". Poi l'illuminazione: "Ora capisco che la mia curiosità, l'apertura mentale e il senso di avventura sono tre elementi che definiscono la mia identità e non sono negoziabili". "Trovare la forza per esplorare questi aspetti più complicati e appassionati della mia personalità è diventata la chiave per sfruttare la mia voce e la scintilla creativa, che a sua volta mi ha aiutato ad affrontare meglio la depressione, l'ansia e gli effetti cognitivi persistenti dell'anoressia adolescenziale".

"Una volta single - prosegue -, ho subito iniziato a recuperare il tempo perduto. Ho fatto viaggi psichedelici nel deserto con gli amici. Ho rotto il telaio del mio letto in acciaio inossidabile con tonnellate di sesso fantastico (e sicuro). Di tutte le varianti di estasi che ho sperimentato in quel periodo, l'estasi della scoperta sfrenata di me stessa è stata la più metamorfica". Poi il clou: "La fluidità della situazione ha reso impossibile azionare il pilota automatico, il che mi ha fatto capire quanto spesso vado con il pilota automatico, negli appuntamenti. Ho pensato con più consapevolezza a ciò che volevo fare o dire in ogni momento". I rapporti con papà Rudy non sono ottimali, e non dipendono dai gusti sessuali ma dalle scelte politiche: lo scorso novembre, sempre su Vanity Fair, la figlia aveva duramente contestato papà proprio per il suo operato a fianco dell'ex presidente, sconfitto da Joe Biden.

