Nicola Porro, "come farà Mario Draghi a resistere?": sfogo brutale contro il "giornale unico del virus"

Nicola Porro, nella quotidiana rubrica on line di Zuppa di Porro, si occupa di tanti argomenti tra cui il coronavirus e la variante inglese e di un articolo sul tema del Corriere della Sera: "Intanto il Corriere della Sera aiuta, insieme al giornale unico del virus, a prendere una decisione ponderata sbattendo in prima pagina la storia di Maurizio, 12 mesi con il Covid. E poi ci spiegano pure che la variante inglese secondo una prestigiosissima università che nessuno conosce ha un rischio di morte più alto del 64%.". Il giornalista si chiede anche come farà Mario Draghi a resistere alle sirene chiusuriste che sono fatte dal Cts e dal ministro Speranza.

"Il giornale unico è fatto da cacas****. Hanno creato un clima mostruoso: la vita è fatta da persone che la affrontano e da quelli che vivono nei giorni. Oggi, Caccia sul Corriere della Sera, scrive di uno studio dell'Università inglese che parla proprio della variante inglese. "Non c'è fatchecking, ovviamente, su questa notizia", commenta ironicamente Nicola Porro.

Lo stesso Porro racconta la storia dell'articolo sul giovane Maurizio che per 12 mesi è rimasto intubato causa coronavirus, pubblicata dal Corriere della Sera. "Io sono solidale con Maurizio che è una vittima, ma oggi l'unico malato è lui, perché serve per far chiudere l'Italia", commenta amaramente il conduttore di Quarta Repubblica.

