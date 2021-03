Myrta Merlino, il lutto a L'Aria Che Tira che la sconvolge: "Una prima colonna, ti abbraccio"

15 marzo 2021 a

Inizia con un momento di commozione L'aria che tira, su La7. In redazione è una giornata di lutto e Myrta Merlino è davvero commossa. "Concedetemi un ricordo. Carlo è stato davvero molto importante per tutti noi, una prima colonna per questo programma, una persona silenziosa ma molto affidabile", racconta la conduttrice. "Carlo c'è sempre stato, sapevamo di poterci affidare a lui. Oggi Carlo non c'è più e per noi è un grande, grande dolore". E conclude, prima di cominciare il programma: "Lo ricorderemo per sempre, lo abbracciamo con tutto il cuore".

Una giornata di dolore anche perché Myrta non sta ancora bene. "Anche oggi non va benissimo, siamo passati dal collo al braccio e mi sono messa questo cuscinetto", spiega la conduttrice che da qualche giorno è molto sofferente per forti dolori alla cervicale. "Il mio amico Augusto Minzolini mi ha spiegato che a lui capitava quando faceva pugilato, io non faccio manco pugilato quindi non si capisce che c'ho. Lo scopriremo piano piano".

Il 12 marzo scorso, in apertura di puntata la Merlino aveva annunciato agli ospiti e al suo pubblico: "Ho avuto una crisi di cervicale mostruosa, ho un dolore che posso cascare a terra da un momento all'altro", aveva spiegato la conduttrice con l'aria sofferente. Ma la Merlino non aveva perso l'ironia e rivolgendosi a David Parenzo e Francesco Magnani, si era raccomandata: "Se svengo in diretta andate avanti tranquilli, fate conto che tutto vada bene". Poi rivolta a Pietro Senaldi, il direttore di Libero che era in collegamento e sorrideva: "Ho avuto una mattinata d'inferno".

Un inferno da cui evidentemente la Merlino non riesce ad uscire visto che anche oggi 15 marzo è tormentata dal dolore che è passato dalla cervicale al braccio.

