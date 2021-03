Giorgia Meloni, la profezia di Yanis Varoufakis: "Con Mario Draghi democrazia sconfitta. Giorgia Meloni ne trarrà vantaggio"

15 marzo 2021 a

Matteo Salvini ha sbagliato ad entrare nel governo Draghi, "che è una sconfitta per la democrazia italiana. L'unica a trarne vantaggio sarà Giorgia Meloni". La leader di Fratelli d'Italia, dice Yanis Varoufakis in una intervista a La Stampa, "raccoglierà il malcontento che, inevitabilmente, crescerà". Anche perché secondo l'ex ministro delle Finanze greco su Mario Draghi si pone "un tema politico importante: la sua nomina non è frutto di un'elezione, è stato scelto a porte chiuse da leader politici che si sono accordati senza tenere conto dei rispettivi programmi con cui si erano presentati al popolo italiano".

E, attacca ancora Varoufakis: "La decisione del governo Draghi di ingaggiare McKinsey è un insulto al popolo italiano. La vostra democrazia non ha bisogno di una società di consulenza per distribuire i fondi comunitari. Quella sulla mafia era una battuta ma appropriata: dopo McKinsey cosa ci aspetta? Draghi poteva fare peggio solo chiamando la mafia nella riorganizzazione del ministero della Giustizia. Questo ho scritto e questo ripeto".

Anche l'Unione europea ne uscirà più debole, sostiene l'ex ministro. "Molto, molto più debole. Gli investimenti sono diminuiti nel corso del 2020 di circa il 50 per cento. Il Recovery Fund, nella migliore delle ipotesi, coprirà solo un ottavo del necessario nei prossimi anni. È troppo poco e i fondi arriveranno troppo tardi. Il rischio per la zona euro è di sprecare un altro anno". Quindi secondo Varoufakis, "risposta di DiEM25, il mio movimento, è questa: la Bce dovrebbe erogare Eurobond per europizzare il debito pubblico. Poi ci dovrebbero essere accrediti diretti nei conti bancari delle famiglie, come hanno già fatto sia Trump che Biden. In terzo luogo, l'Europa dovrebbe investire, a livello centrale, in una rete per l'energia verde dell'ordine del 5 per cento del Pil europeo".

