Belen Rodriguez disperata per Fabrizio Corona: "Avanti fino alla morte?", il più terrificante dei sospetti

Francesco Fredella 15 marzo 2021 a

a

a

Anche Belen Rodriguez difende Fabrizio Corona. Tra loro c’è un rapporto di affetto, stima e amicizia. In passato, invece, una storia d’amore che ha fatto sognare tutti: la coppia perfetta, belli e famosi. Ma anche ricchi. Sempre sulla cresta dell’onda. Dopo l’arresto di Corona, a cui sono stati revocati i domiciliari con la decisione del giudice di Sorveglianza, è accaduto di tutto. L’ex re dei paparazzi, ora piantonato in un reparto psichiatrico, si è tagliato i polsi per protesta. Belen è dalla sua parte. “Ha già pagato abbastanza, vogliono andare avanti fino alla morte?”, racconta.

"Così sfrutta Fabrizio Corona". Indiscrezione clamorosa e accusa a Massimo Giletti: tra poche ore...

Anche la madre di Corona, la signora Gabriella, torna a parlare. “Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte”, dice. Molto preoccupato anche il legale di Corona, Ivano Chiesa, che dice: “Fabrizio non sta sicuramente bene, tagliandosi il braccio ha rischiato di uccidersi, e per le ferite che si è procurato al braccio gli sono stati messi 14 punti di sutura”.

"Ho appena finito una telefonata con lei": il dramma della madre di Fabrizio Corona, come è ridotta

Belen, che adesso è felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese, soffre per quello che sta vivendo Corona. "Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram? Ho pianto tanto. Mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”, dice. E intanto sui social spunta una petizione per il suo ex fidanzato: “Questa persona va curata. Si vede su Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto era una chiara richiesta di aiuto. Se tu a Fabrizio dici di non uscire e di non fare dirette su Instagram lui non ci riesce ma non perché vuole tornare in carcere ma perché ha qualche problema che va curato in qualche modo. Potevano metterlo nelle condizioni di non fare dirette su Instagram e di non farlo uscire di casa, ma davvero! Se lo lasci libero lui fa come gli pare, non è una persona in grado di seguire le regole”.

"Me l'aveva già detto Palamara". Diegi poliziotti per arrestare Corona? Cosa sa Sallusti, bomba sulle toghe | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.