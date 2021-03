Vasco Rossi straziante: "Ecco che razza di padre sono. Vorrei che i miei figli...", una dolorosissima confessione

19 marzo 2021 a

a

a

"Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so... forse sono un po' una frana... Vorrei che i miei figli dalla mia storia imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si possono seguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l'impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno... La gente va sulla luna. Tu puoi essere quello che davvero vuoi". Questo il posto, scritto su Instagram, da parte di Vasco Rossi dedicato ai propri figli nel giorno della festa del Papà.

“Bevuto troppo whisky”. Porro, con Vasco non è finita: "psicopatico povero pirla"? E lui risponde con la provocazione finale | Video

Una sorta di autocritica per Vasco Rossi che si scusa con i figli (tre) cui probabilmente avrebbe voluto dedicare più tempo. Ma allo stesso tempo spiega anche il perché non è stato, a sua detta, un buon padre. Ha inseguito sempre il suo sogno: quello di diventare una rockstar e per farlo, come scrive sul suo profilo social, ha dovuto trascurare molte persone per dedicarsi totalmente al suo sogno.

"È andata a casa con...". Ricordate Colpa d'Alfredo? Pazzesca scoperta su Vasco: con chi ce l'aveva (davvero)

Nel post anche delle foto che lo ritraggono insieme con due dei suoi tre figli. Tra i tanti commenti arrivati e i tanti "mi piace" anche quello del figlio Lorenzo, che scrive: "Babbo, è la tua festa e fai commuovere me. Buona festa del papà a te e a tutti i papà supereroi!". Lorenzo è il secondo figlio del rocker di Zocca. Figlio di quella ‘Gabri’ a cui Vasco rossi ha dedicato una delle sue più famose canzoni. Nato nel 1986, Vasco lo ha riconosciuto solo nel 2003 dopo che il ragazzo si era sottoposto di sua spontanea volontà al test del dna. Il cantante ha ammesso che sarebbe stato pronto a riconoscere il figlio fin dalla nascita, anche se la storia con Gabri era finita, ma che a quel tempo non gli fu permesso di eseguire il test di paternità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.