Guido Crosetto contro Andrea Scanzi: "Una Selvaggia Lucarelli che ce l'ha fatta"

Sta facendo discutere, l'ultima ridicolaggine che come protagonista ha il ridicolo Andrea Scanzi. Come forse vi sarà noto, la firma o presunta tale del Fatto Quotidiano si è fatta inoculare il vaccino nella sua Toscana, il riservista insomma ha trovato il modo di saltare la fila. E la copia sbiadita di Marco Travaglio, travolto dalle polemiche, ha spiegato di aver ottenuto il siero poiché è un "caregiver", ossia assiste i suoi genitori, anziani. Proprio come fanno tutti quelli che ancora hanno la fortuna di averceli, dei genitori. Insomma, Scanzi fa una figuraccia e ci mette una toppa peggiore del buco.

E a spargere ulteriori ferite sul sale del bulletto in giacca di pelle che adora tutto ciò che Travaglio gli suggerisce di adorare, ecco scendere in campo il "Gigante", Guido Crosetto, il quale colpisce nel segno con una singola, corrosiva, frase consegnata a Twitter. "Vaccino: Scanzi è una Lucarelli che ce l'ha fatta", scrive Crosetto con emoticon che fa l'occhiolino.

Il riferimento di Crosetto è alla polemica che andò a colpire la sacredotessa del giusto, Selvaggia Lucarelli, la quale alzò il ditino e disse che a suo insindacabile giudizio i giornalisti meriterebbero i vaccini per primi, certo non tutti, solo quelli in prima linea e bla bla. Poi Selvaggia ha anche aggiunto di non aver detto di aver chiesto il vaccino ai giornalisti, eppure era sembrato così a tutti, o quasi. E insomma, Scanzi è una Lucarelli che ce l'ha fatta (a farsi vaccinare).

