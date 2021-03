Enrico Mentana travolto dagli insulti: "Ti lamenti", "Sei un cog***ne". La frase sul vaccino che gli costa carissimo

26 marzo 2021 a

a

a

Pungente e diplomatico allo stesso tempo: il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha perso la pazienza con un suo follower, cercando comunque di non perdere il proprio aplomb. Tutto è nato sotto a un post del giornalista, nel quale si prendeva di mira la campagna vaccinale italiana. “Da oltre due mesi denuncio le incongruenze e i ritardi del piano di vaccinazioni. Fin dall'inizio ho criticato due cose: che non si sia partiti dai più anziani e più fragili, e che si siano privilegiate genericamente due categorie (sanità e insegnamento) in cui arbitrariamente molte regioni hanno inserito di tutto”, si è sfogato Mentana su Facebook.

“Esistono solo salta-fila”. Enrico Mentana, un sondaggio pesantissimo sul vaccino: chi è “sparito”

L’impressione, secondo il direttore del Tg La7, è che a molte persone sia stata data un’ingiusta precedenza. “Ieri, per fare un esempio, il procuratore calabrese Gratteri (magistrato degnissimo), impegnato a respingere l'accusa di aver scritto la prefazione di un libro platealmente no vax, ha detto al fattoquotidiano.it che nel suo ufficio ‘siamo tutti vaccinati. Altro che proibizionismo!’. Tutti vaccinati? E come hanno fatto?”, ha proseguito Mentana.

Il post del giornalista, però, non è piaciuto a un certo Antonio C. che ha commentato: “Si lamenta perché non hanno vaccinato i giornalisti, un lamento di invidia nei confronti delle altre categorie di lavoratori”. Un messaggio di critica che ha fatto spazientire il direttore. La risposta, secca e velatamente offensiva, è stata: “Credo Opportuno Giudicare Lei Inopportuno O Non Equilibrato: legga solo le iniziali". Il commento tra le righe, ovviamente, è “Cog***ne”. Una frase non da galateo, che ha già diviso i follower del popolare direttore.

"Letta rianima il Pd". Mentana, botto improvviso nei sondaggi: ma la Lega è lontana (e la Meloni...)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.