Matteo Renzi al Gp in Barhain, Marco Damilano a Tagadà: "Vaccinato o guarito dal Covid?", il caso si complica

Si ingigantisce la polemica che vede Matteo Renzi imputato per l'ennesimo viaggio in Arabia Saudita. Dopo i viaggi, le conferenze a Dubai e la vicinanza al politico saudita Mohammad bin Salman, ecco che spunta una paparazzata difficilmente inosservabile. Il leader di Italia Viva è apparso nelle inquadrature della diretta nei Paddoch del Gran Premio di Formula 1, proprio in Bahrain. In molti si sono subito chiesti se il senatore di Rignano avesse violato o meno la zona rossa. La risposta è arrivata a stretto giro dal suo ufficio stampa: "Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente".

Se però l'ex premier ha rispettato le limitazioni imposte dal governo italiano, lo stesso non si può dire delle regole del Gran Premio. Questo almeno quanto accusa Marco Damilano che a Tagadà ribadisce la sua domanda: "Io mi chiedo in quale categoria rientri Renzi. Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due settimane oppure essere vaccinati con doppia dose: in quale categoria rientra l'ex premier?". Le parole del direttore de L'Espresso scatenano subito Tiziana Panella. La conduttrice di La7 non fa mistero di non essere a conoscenza di queste norme: "No, aspetta, fammi capire". "Sì, questo si trova sul sito del Bahrain. Anche gli spettatori sono sottoposti a questa regola rigida".

Anche in questo caso la replica arriva a stretto giro e sempre dal suo ufficio stampa: "Per partecipare al Gran Premio come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid. Gli invitati degli organizzatori, come pure tutti gli addetti ai lavori presenti nella struttura - si legge nella nota - dovevano presentare semplicemente il tampone negativo. Il tampone al Senatore Renzi è stato fatto in data 27-3-2021 alle ore 13.55 in Bahrein e ha dato esito negativo. Alleghiamo il certificato auspicando che i Verdi Italiani possano presto occuparsi dei temi della transizione ecologica e non vivere nell’ossessione di ciò che fa Matteo Renzi che ha comunque rispettato tutte le regole".

Qui l'intervento di Damilano a Tagadà su Matteo Renzi in Bahrain

