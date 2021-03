Madonna, torna alla ribalta e pubblica foto super sexy in intimo all'età di 62 anni

29 marzo 2021 a

A sessantadue anni sembra ancora in forma pazzesca. Madonna ha pubblicato su Instagram dei selfie che la ritraggono in splendida forma. Sexy, ammiccante, trasgressiva. "And Now For A Moment of Self Reflection..............Madame X". Un momento di autoriflessione, scrive facendo riferimento al suo album e alter ego "Madame X" del 2019. La X compare in bella vista, nei piccanti scatti postati, a incrociarle il seno. Una X che si sposa bene con la lingerie nera indossata per l'occasione. Completa il look costituito solo dal reggiseno di pizzo nero e gli slip, un cappello di Ruslan Baginskiy (220 dollari), collane di ciondoli e poi calze fino alla coscia.

Tra i commenti spicca quello di Snoop Dogg: "I need u. Hit. Guy", con diverse emoji. L'attrice Asia Argento ha scritto: "Sei così splendida", mentre Florence Pugh (il personaggio di Amy nell'ultima versione cinematografica di Piccole Donne) è esplosa: "OH. MIO". La conduttrice americana Kelly Ripa e il modello Jon Kortajarena hanno entrambi lasciato cadere una serie di emoji di fuoco nei commenti.

A 62 anni Madonna si mostra senza vergogna. Un marchio di fabbrica della popstar: come la sposa di Like a Virgin, il famoso corpetto con le coppe a punta di Jean Paul Gaultier, il corvo di Frozen, il periodo da cowgirl, solo per citare alcuni suoi famosi momenti che hanno fatto e creato tendenza. Adesso è una Madame X sexy e consapevole. Senza etichette, camaleontica e irriverente, dimostrando di avere ancora un corpo che parla benissimo da sé.

