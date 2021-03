Cartabianca, Bianca Berlinguer in isolamento Covid: conduce da casa. "C'è una novità", in studio il nuovo Mauro Corona

31 marzo 2021 a

"Buonasera e bentornati a Cartabianca". Dopo Andrea Scanzi, manca pure Bianca Berlinguer. Il talk di Rai3 è pieno di sorprese, non sempre positive. Dopo aver annunciato la sospensione dell'ospitata della penna del Fatto quotidiano, travolto dal caso vaccini e al centro anche di una inchiesta della Procura di Arezzo per aver avuto accesso al siero di AstraZeneca da "riservista", e pure di una indagine del comitato etico della Rai, a mancare in studio è anche la Berlinguer, appunto, la padrona di casa. "Stasera, e lo state vedendo tutti, c'è una novità - esordisce l'ex direttore del Tg3 -. Non sono nello studio, come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia perché è capitato anche a me come a milioni di italiani di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni".

"Abbiamo voluto rispettare questo appuntamento settimanale con voi - prosegue, cercando di mettere da parte la delusione e l'oggettivo "disagio" della conduzione a distanza -, perché ci sembrava giusto, e in studio a spalleggiarmi ci sarà Enrico Lucci, insieme cercheremo di fare il meglio possibile".

E qualcuno avrà iniziato a sorridere già alle prime parole del sardonico e "lunare" conduttore-inviato: "Sta tranquilla, andrà tutto bene - assicura lui, con il classico e ben poco rassicurante sguardo allucinato -. Hai visto? L'ha fatto anche Fabio Fazio, questo esperimento (a Che tempo che fa, ndr), e io sarà la tua Lucianina Littizzetto. Sta tranquilla, andrà tutto bene". "Speriamo - lo 'saluta' la Berlinguer -, perché io invece sono piuttosto preoccupata". Che la Zarina abbia trovato la sua spalla comica per sostituire Mauro Corona?

