L'aria che tira, Marcello Sorgi: "Perché Draghi cerca di 'troncare e sopire'", cosa non è chiaro su AstraZeneca

09 aprile 2021 a

a

a

“Mario Draghi cerca di ‘troncare e sopire’, come ne I Promessi Sposi”. Così Marcello Sorgi si è espresso a L’aria che tira, dove è stato invitato in studio da Myrta Merlino. L’argomento di discussione è ovviamente il vaccino AstraZeneca, dato che almeno un italiano su tre ha dichiarato nei sondaggi di non volerselo far somministrare. Colpa di tutto il caos delle ultime settimane e dei continui cambi di posizione dell’Ema e dei governi europei, che non stanno facendo altro che alimentare il panico quando non ve ne è alcun reale motivo.

“Io sono vaccinato con AstraZeneca, ho più di sessant’anni e sto benissimo”, ha dichiarato Sorgi che poi ha condiviso la sua analisi sulla questione spinosa: “Il rifiuto di AstraZeneca è cominciato da un mese, da quando è iniziato questo pasticcio dell’Ema. Prima ha detto che il vaccino è per gli anziani, poi per i giovani, poi ridice che è per gli anziani. La sensazione è che questa grande autorità europea anziché difendere le proprie affermazioni scientifiche si sia piegata al volere di alcuni governi europei che sono più sensibili al rifiuto della gente”.

"Non sono tranquillo". AstraZeneca, cosa sa Mauro Corona: "Abbiano almeno la dignità di dircelo", rischia la denuncia da Del Debbio

Questo è anche il caso della Germania della cancelliera Angela Merkel, che ha cambiato radicalmente posizione: ormai in Europa è chiaro che ognuno fa a modo suo, generando soltanto confusione nei cittadini. In quanto a Draghi, Sorgi ritiene che abbia detto una cosa molto efficace, ovvero che il rischio esiste ma parliamo di appena 86 casi su 25 milioni di vaccinati: “Una percentuale minuscola, mentre invece se hai più di 75 anni e prendi il Covid hai l’80 per cento di possibilità di morire”.

"Trombosi sospette, stanno indagando". Vaccini, sganciano la bomba su Johnson&Johnson. Dosi congelate? Per l'Italia si mette malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.