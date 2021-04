Gianni Morandi, il messaggio drammatico: "Spero di farcela". Riabilitazione dopo le ustioni, perché sarà durissima

10 aprile 2021 a

Un calvario, per Gianni Morandi, che torna a mostrarsi sui social network. L'incidente, la caduta nelle sterpaglie e il successivo ricovero per gravissime ustioni, a 76 anni, gli ha cambiato la vita. Dopo le lunghe settimane trascorse all'ospedale Bufalini di Cesena, il cantante sta meglio, ma il percorso per tornare alla normalità è ancora lungo, doloroso e dall'esito incerto.

Su Instagram, Morandi si è mostrato sorridente, ma sofferente. Ha infatti spiegato che sta provando a rimettersi anche grazie al prezioso aiuto della moglie, Anna Dan, che è stato al suo fianco in ogni momento. Morandi si sta godendo poi le giornate primaverili, la natura e la musica, cercando di guarire in fretta. Certo, Morandi si sente fortunato: poteva andare anche molto peggio. Ma le conseguenze si fanno sentire, tanto che spiega: "Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela". Insomma, la riabilitazione non è affatto scontata.

Dunque il cantante ha concluso il suo post su Instagram ringraziando coloro che gli hanno dimostrato affetto tramite i gesti più disparati. Ha poi rivolto un pensiero ai medici del Centro Ustioni dell’ospedale di Cesena, che come la moglie gli sono stati vicinissimi in questo periodo tosto, difficile. E ancora, ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Nek, che tempo fa ebbe un incidente simile: si era ferito la mano con una motosega elettrica, un taglio molto grave in seguito al quale fu sottoposto a un'operazione di 11 ore. E Morandi ha spiegato che Nek gli ha dato consigli preziosi per rimettersi al meglio.

