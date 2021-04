Principe Filippo, indiscrezioni drammatiche su Harry: "Aveva tutto il tempo", come è ridotto dopo la morte del nonno

10 aprile 2021 a

Addio al principe Filippo, morto ieri, sabato 9 aprile, all'età di 99 anni. Malato da tempo, il consorte della Regina Elisabetta non è riuscito a raggiungere i 100 anni che avrebbe compiuto il prossimo 10 giugno. Un decesso arrivato dopo una serie di ricoveri, piovuti proprio nei giorni dell'intervista bomba concessa da Meghan Markle e dal nipote, il principe Harry, a Oprah Winfrey. L'intervista delle accuse alla famiglia reale i cui contenuti, si è appreso, sono stati tenuti il più nascosti possibile a Filippo, temendo che non ne avrebbe retto l'impatto.

Ed in questo contesto, ora, trapelano voci su Harry, il nipote che nei giorni della malattia del nonno non è tornato nel Regno Unito, e anzi ha continuato la sua battaglia contro la famiglia dagli Stati Uniti. Il punto è che quella di Filippo era una morte annunciata, stava male dai primi giorni di marzo, e insomma Harry avrebbe avuto tutto il tempo per tornare a casa, tutto il tempo per rivolgere un ultimo saluto al nonno. Ma non lo ha fatto. Ha scelto di mandare un messaggio ai Windsor: ora, la sua famiglia, sono Meghan Markle e Archi, il figlio. Eppure, come detto, ora trapelano indiscrezioni sul rimorso di Harry per il saluto negato. Un dolore che starebbe tormentando il principe, che tornerà a Londra per i funerali, ma senza Meghan.

E pensare che tra Filippo e Harry il rapporto era affettuoso, anche perché avevano un destino comune: quello di dover stare sempre un passo indietro, Filippo rispetto alla regina e Harry rispetto al fratello, erede al trono, secondo in linea di successione dopo Carlo. E il legame tra Filippo e Harry era anche fisico: in pubblico, a differenza degli altri membri della famiglia, si sono fatti vedere spesso abbracciati, tra carezze e pacche sulle spalle. Una serie di dettagli, di ragioni che acuiscono il rimorso di Harry. Che un ultimo saluto al nonno, ancora vivo, non potrà più darlo.

