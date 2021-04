Chiara Ferragni, le cifre sconvolgenti del suo impero: ecco quanto porta a casa all'anno

10 aprile 2021 a

Ciò che tocca, diventa oro. Si parla di Chiara Ferragni. L'ultimo eclatante caso il suo ingresso nel Cda di Tod's. Risultato? Il titolo in un giorno ha guadagnato la bellezza del 14 per cento. Già, la Ferragni nel mercato delle sponsorizzazioni è la numero uno in Italia e quanto accaduto a Piazza Affari sta lì a confermarlo. Ma quanto vale l'impero di una delle influencer più famose al mondo? Qualche calcolo lo ha fatto La Stampa, in un articolo che passa ai raggi X il suo patrimonio. E le cifre, come prevedibile, sono pazzesche.

La Ferragni ha messo in piedi un vero e proprio impero finanziario, interamente costruito alla sua persona. E sul quotidiano torinese si legge: "Un piccolo impero che vale oltre 11 milioni di euro di fatturato per l'attività pubblicitaria, i post e le stories su Instagram. Più il marchio Chiara Ferragni Collection gestiti dalla Fenice srl, più la Tbs Crew, per un totale di poco meno di 20 milioni di euro di fatturato nel 2019". Cifre esplosive.

Così come sono pazzesche le cifre relative ai suoi post su Instagram, dove la Ferragni conta 23,3 milioni di seguaci: ogni post infatti vale almeno 50mila euro. Questo anche se un vero e proprio tariffario non esiste: ogni contratto, spiega sempre La Stampa, "viene valutato come progetto a sé e il prezzo può variare anche considerevolmente a seconda del prodotto, del committente o del tipo d' impegno richiesto". E insomma, si può stimare che un marchio del lusso, per una presenza sui social della Ferragni, possa pagare da un minimo di 50mila a un massimo di 100mila euro.

