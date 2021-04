Principe Filippo, "il principe Harry ha deciso". Funerali, strappo drammatico con Meghan Markle? Indiscrezioni e mistero

10 aprile 2021 a

Alla fine, la conferma è ufficiale: il principe Harry è atteso nel Regno Unito per i funerali del nonno, il principe Filippo, il duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta, morto ieri, venerdì 9 aprile, all'età di 99 anni. Fonti della famiglia reale, infatti, danno per certa la presenza di Harry, per la prima volta nel Regno Unito dopo l'intervista bomba rilasciata da lui e da Meghan Markle, l'intervista delle pesantissime accuse ai Windsor.

E la moglie, che fa? Meghan Markle, la "nemica" della famiglia reale, ci sarà? Pare molto improbabile: il mistero continua, di comunicazioni ufficiali non ne arrivano. Difficile che Meghan arrivi nel Regno Unito, e non solo per le tensioni con la Corona: è infatti incita, in gravidanza in stato avanzato, e in tali condizioni i viaggi aerei sono fortemente sconsigliati. E insomma, con tutta probabilità diserterà, rendendo ancor più problematici i suoi rapporti con i Windsor.

"Lui ci sarà, naturalmente, non importa quanto difficili siano i rapporti con la famiglia", riferiscono fonti 'reali' al New York Post, il soggetto è ovviamente il principe Harry. E si apprende anche che il principe potrà evitare le regole in vigore nel Regno Unito che obbligano i viaggiatori internazionali a una quarantena di 10 giori dopo il loro arrivo, oltre a risultare negativi a un test-Covid almeno 72 ore prima della partenza. Sono infatti previste delle eccezioni per chi deve partecipare a un funerale di un parente stretto: questi soggetti, come Harry, hanno il permesso di uscita temporanea dalla quarantena per prendere parte alle esequie.

