Domenica In, Alessandro Sallusti fulmina Rita Dalla Chiesa: "A chi devi chiedere un consiglio". Vaccino, tensione alle stelle

Scintille a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. La puntata è quella di oggi, domenica 11 aprile, e come sempre al tempo della pandemia il primo segmento della diretta è tutto dedicato al coronavirus. In questo caso, gli approfondimenti riguardano il vaccino, con un focus ovviamente su AstraZeneca, il siero al centro di sospetti, polemiche, decisioni e marce indietro.

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa che, ospite in studio, ha detto che si vaccinerà ma non con AstraZeneca. La conduttrice ha aggiunto di fidarsi poco a causa del balletto sulle decisioni relative alla fascia d'età per cui il siero sarebbe idoneo (ora è consigliato per gli over-60, dunque la fascia a cui lei appartiene).

E le parole della Dalla Chiesa hanno fatto schizzare Alessandro Sallusti, ospite in collegamento, che ha mostrato di non condividere quanto detto dalla conduttrice: "A mio avviso occorre confrontarsi e chiedere consiglio al proprio medico", ha tagliato corto, suggerendo alla Dalla Chiesa maggiore cautela su un tema delicato come quello del vaccino. Poche parole, quelle di Sallusti, che hanno però definito in modo netto, plastico, il suo pensiero.

Inoltre, il direttore de Il Giornale, ha puntato il dito contro la "comunicazione di massa", che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel fomentare il clima di sfiducia attorno ad AstraZeneca. E ancora, Sallusti ha difeso la Lombardia, da lunghe settimane al centro delle polemiche, ricordando ceh "la Lombardia in proporzione è indietro, ma in valori assoluti ha vaccinato più di tutti".

