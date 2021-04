L'Aria Che Tira, Francesco Broccolo: "Il vaccino ci salva dal Covid grave ma non dal contagio e dall'infezione"

13 aprile 2021 a

"Il vaccino ci salva dal Covid grave ma non ci garantisce una protezione al contagio e all'infezione". Lo mette nero su bianco il virologo Francesco Broccolo che, in collegamento con L'Aria Che Tira, delinea un futuro chiarissimo. "Non c'è un'efficacia sulla protezione all'infezione da parte del vaccino ma c'è solo un'efficacia alla malattia grave", prosegue esortando il governo a trovare "soluzioni che durino nel tempo, come il tessuto Virkill o le lampade UV messe nei condotti dell'aria". Per il virologo, ospite di Myrta Merlino su La7, è essenziale sanificare gli ambienti in maniera costante e non "sanificare e poi il giorno dopo siamo punto a capo".

Poi l'appello a Mario Draghi affinché si recuperino vaccini extra Ue: "Col Professor Bassetti e altri medici abbiamo mandato una lettera al premier per procurarci i vaccini sul mercato extraeuropeo". E infatti proprio dalla Merlino l'infettivologo del San Martino di Genova aveva portato alla luce un mercato dei vaccini disponibile per chi come l'Italia si trova a corto. "Noi abbiamo la legge 648 che permette di comprare vaccini extra Ue, ma non lo facciamo", aveva detto Matteo Bassetti ricordando la presenza di numerose "dosi pronte già domani", non provenienti dal mercato nero, ma dai "grossisti ufficiali". "Costano di più - aveva concluso -, ma si può fare e allora perché non lo facciamo?".

Una domanda che ancora oggi rimane senza risposta. Stando a quanto detto da Stefano Bonaccini dalla Merlino, il presidente del Consiglio è al lavoro. "L’Unione europea deve pretendere che arrivino le dosi" promesse dalle multinazionali. "Draghi sta battendo bene i pugni sul tavolo. Se davvero arriveranno in Italia 130 milioni di dosi entro la fine di settembre avremmo più dosi di quante ne servono per vaccinare tutti gli italiani", sono state le parole del presidente della Regione Emilia Romagna, forse troppo ottimista.

