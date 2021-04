Principe Filippo, dove terranno il corpo (e in che bara) fino a che non morirà la Regina Elisabetta: roba da non credere

13 aprile 2021 a

In attesa dei funerali del principe Filippo, che si terranno sabato 17 aprile, continuano a inseguirsi febbrilmente gossip e indiscrezioni sulla famiglia reale inglese, scossa ovviamente dal ritorno per la triste occasione del principe Harry, per la prima volta in patria e al fianco di Carlo e William dopo l'intervista-bomba di lui e Meghan Markle, quest'ultima però assente. E le indiscrezioni, però, riguardano anche il consorte della Regina Elisabetta scomparso. E l'ultima è davvero sorprendente.

Si parla della bara che accoglierà il principe, una bara di quercia inglese rivestita di piombo, si apprende. Una scelta di routine per i reali britannici, sempre seppelliti in bare ricoperte di piombo per preservare il corpo il più a lungo possibile. Si pensi che quella di Lady Diana era così pesantemente foderata da pesare la bellezza di un quarto di tonnellata.

Ma di davvero sorprendente c'è il fatto ce la bara di Filippo sarebbe stata realizzata più di trent'anni fa. Insomma, si sono preparati al trapasso con larghissimo anticipo. Filippo, per inciso, un giorno sarà sepolto con la moglie nella cappella commemorativa a Frogmore Gardens, ma fino ad allora, insomma fino a che Elisabetta sarà in vita, Filippo resterà calato nella Volta Reale.

Le esequie di sabato si svolgeranno presso la cappella di San Giorgio a Windsor, seguendo il cerimoniale che lo stesso Filippo aveva pianificato fino all'ultimo dettaglio: dalla Land Rover modificata che trasporterà il suo feretro, alla singola corona di fiori sulla bara, poi la bandiera personale, il cappello della divisa e infine anche la spada.

