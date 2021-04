Marco Travaglio, lo sfregio al generale Figliuolo: "La mimetica? Utile a travestirsi da cespuglio"

14 aprile 2021 a

a

a

Non bastava Michela Murgia. A ricoprire di offese il generale Francesco Figliuolo ci si mette anche Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano, evidentemente nostalgico dell'ex commissario Domenico Arcuri, si lancia in una sequela di critiche. E nel suo editoriale parla di "polemiche sulle uniformi del Comm. Str. Gen. C. A. F. P" inesistenti. O meglio, l'unica ad avere da ridire è stata proprio la Murgia che si è detta "spaventata da chi gira in divisa", come un dittatore. A riguardo Travaglio non è stato da meno: le divise di Figliuolo? "C'è quella di serie e quella mimetica; peraltro utilissima per travestirsi da cespuglio casomai le cose andassero male, o peggio di così".

"Cos'è Salvini". Travaglio lo irride e la Gruber gode. Beccata dalla regia: molto "equilibrata" | Video

Al direttore del Fatto l'arrivo di Draghi e la cacciata del suo Giuseppe Conte proprio non sono andati giù, tanto che i suoi editoriali ribollono di livore. "Figliuolo - prosegue - si affanna a prevedere ogni giorno quanti vaccini faremo in futuro e poi accorgersi che non è vero niente; e ritoccare le cifre al ribasso; o calcolarle per dècade o per mese". Niente di diverso da quanto fatto da Arcuri. A suo dire "il Generalissimo dovrebbe fare l’unica cosa che compete a lui, ma non risulta stia facendo abbastanza: creare nuovi centri di vaccinazione. A meno che, si capisce, il piano Figliuolo non sia proprio questo: fare piani". Insomma, Travaglio spinge per la creazione di nuovi centri di somministrazione. Forse dimentica la fine che hanno fatto le fallimentari Primule ideate proprio da Arcuri.

"Tutti ipnotizzati". Travaglio, ridicola crisi di nervi per Draghi. Sallusti lo zittisce: "Sai qual era il problema di Conte?" | Video

A rispondere alla Murgia, e indirettamente a Travaglio, ci ha pensato Rita Dalla Chiesa. "Io credo che lei un militare non lo abbia mai incontrato e che l'idea di uniforme (non divisa) - tuona su ItaliaOggi contro quella che lei definisce finta femminista rancorosa -. Murgia, da scrittrice riformatrice del vocabolario quale lei dice di essere, dovrebbe sapere che divisa e uniforme non sono sinonimi - sia poco definita nella sua mente". Capito Travaglio?

"Quella si chiama gaffe, e grossa". Travaglio gode: cosa è passato sotto silenzio su Draghi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.