Rita Dalla Chiesa a Pomeriggio 5 travolge Alessandro Gassmann: "Mi fa schifo". La soffiata sui vicini gli costa carissimo

È polemica per il tweet di Alessandro Gassmann che sui social ha raccontato di aver chiamato la Polizia dopo essersi accorto che i suoi vicini stavano facendo una festa. Una segnalazione a tutela delle norme anti Covid che, però, ha fatto parecchio discutere per le modalità. Tra i più critici ai danni dell'attore c'è senz'altro Rita Dalla Chiesa che a Pomeriggio 5 ha tuonato: "Le delazione è una delle cose che mi fa più schifo in assoluto. Mi dà veramente fastidio". La conduttrice tv, nel salotto di Barbara d'Urso, ha trovato una soluzione alternativa. Un'altra strada che Gassmann avrebbe potuto prendere e che non ha mai preso: ossia il dialogo. Per la Dalla Chiesa l'attore avrebbe potuto suonare ai vicini e parlare con loro. Ma sulla delazione e dunque sul “fare la spia” Rita è stata irremovibile. “È una cosa che non potrei mai fare".

Dello stesso parere Enrico Ruggeri, che ha attaccato senza freni: "Grande attore e regista...con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est…". Il riferimento alla Stasi, la principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca, che si occupava di controllare ogni mossa dei cittadini dall'altra parte del muro di Berlino.

"Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?", chiedeva l'attore scatenando la bufera, "Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare". Valanga di critiche anche da Nicola Porro che ha dedicato all'attore un articolo: "Tutto molto tetro, questa repubblica sovietica fondata sulla segnalazione, sentili sentili ‘sti schifosi, mamma guarda come si divertono, adesso li aggiusto io, chiamo il 113 e non ci penso più. E la polizia arriva e poi non si sente più niente, silenzio di lockdown, e AleGassmann è appagato, è fiero e può annunciarlo urbi et orbi via Twitter".

