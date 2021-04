Chiara Ferragni, la borsa in spugna? Roba da matti: ecco il prezzo da capogiro. Eppure in pochi secondi...

23 aprile 2021 a

a

a

Chiara Ferragni non smette di ideare. Dopo le ciabattine e la borraccia glamour, ecco che arriva la borsa da mare di spugna. L'influncer più nota d'Italia e non solo ha lanciato la sua nuova creazione che, in pochissime ore, è andata letteralmente a ruba nonostante il prezzo da capogiro. Sul sito della moglie del rapper Fedez, la borsa in "100 per cento cotone" e disponibile in arancio, rosa o azzurro, è di 175 euro. Una cifra a dir poco elevata visto e considerato che si tratta di un accessorio da mare, ma che non ha frenato i fan ad acquistarla. "È già sold out, non è giusto", scrive uno mentre un altro gli fa eco: "Tutto esaurito, la volevo". Ma c'è anche chi critica il costo: "Mi piacerebbe, ma è troppo costosa". E chi ci scherza su: "È di spugna così non serve neanche l'asciugamano, ti asciughi direttamente con la borsa".

"La M***a". Chiara Ferragni, il video del piccolo Leone finisce in disastro: l'imprecazione, tutto in diretta

Non è andata diversamente con la borraccia in alluminio e con il logo del suo gruppo in rosa. Anche il questo caso l'oggetto è diventato sold-out appena 50 minuti dopo essere stato messo in vendita. "Bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto", era la descrizione apparsa sul sito. Il tutto per il prezzo di 39 euro. Una cifra alta visto l'uso.

La Ferragni e Fedez insultano. La verità? Devono ringraziare che la nonna è curata in Lombardia

Non è dunque un caso che l'impero dell'influencer valga - stando ai calcoli de La Stampa - "oltre 11 milioni di euro di fatturato per l'attività pubblicitaria, i post e le stories su Instagram. Più il marchio Chiara Ferragni Collection gestiti dalla Fenice srl, più la Tbs Crew, per un totale di poco meno di 20 milioni di euro di fatturato nel 2019".

Chiara Ferragni, l'ultimo colpaccio: "Entra nel Cda", roba milionaria. Capito "l'infuencer"?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.