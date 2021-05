Ambra Angiolini e Allegri, "è finita". La prova? L'ex Renga al concerto, la regia la becca così: imbarazzo

02 maggio 2021 a

a

a

La prova che tra Ambra Angiolini e Max Allegri è finita? Secondo i telespettatori del Concertone del Primo maggio l'avrebbe fornita Francesco Renga, ex della attrice e conduttrice. Il cantante, già voce dei Timoria, si è esibito sul palco nel brano Il mio giorno più bello nel mondo, dedicato proprio ad Ambra, madre dei suoi due figli. I due, dopo un addio doloroso, sono ora in ottimi rapporti e si sarebbero riavvicinati per il bene dei figli proprio durante il periodo del lockdown, che i ex coniugi hanno trascorso (in case separate) a Brescia.

"Una stronz***. Il mio unico specchio l'acqua del water". Ambra Angiolini e la bulimia, un racconto che lascia senza fiato

Renga, evidentemente emozionato, ha indicato proprio Ambra mentre cantava il pezzo, in special modo durante il verso "I miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te". Talmente su di giri da sbagliare le parole e dimenticarsi i versi successivi, ridendo per l'imbarazzo. La regia, maliziosa, è andata subito a cercare la Angiolini dietro le quinte, beccandola in un sorriso altrettanto emozionato e un po' imbarazzato.



Sufficiente per far scatenare in tempo reale sui social telespettatori e fan della coppia, rimasta insieme dal 2004 al 2015. Dal 2017 Ambra fa coppia fissa con l'ex allenatore della Juventus Allegri, ma il gossip a metà tra spettacolo e pallone riferisce di un momento di estrema freddezza nella loro relazione. Fonti ben informate riferiscono addirittura che i due "sono a un passo dall'addio". Vero? Falso? Di sicuro c'è che ora Renga pare prepotentemente tornato in ballo, molto vicino ad Ambra. "Si amano ancora! Lui ha cantato per lei e si è anche dimenticato il testo della canzone. Meraviglioso, bellissimi", recita il tweet di un telespettatore. "Ritorneranno insieme, lei è ancora innamorata, è evidente". Si tratta ora di sapere se ne siano certi anche i diretti interessati.

"Bisogna solo ascoltare". Ambra e quel delicato omaggio all'ex compagno: clamorose novità con Renga?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.