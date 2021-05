L'Aria che tira, Daniela Santanché sul Ddl Zan: "Vige il pensiero unico. Se non sei d'accordo sei minacciato di morte"

03 maggio 2021 a

a

a

"Qui vige il pensiero unico. Se tu non sei d'accordo col Ddl Zan sei insultato e minacciato di morte, te ne dicono di tutti i colori": Daniela Santanché parla in questi termini del Ddl Zan a L'Aria che tira su La7, in collegamento con Myrta Merlino. Il disegno di legge contro l'omotransfobia ha fatto tanto discutere negli ultimi giorni, soprattutto dopo l'intervento di Fedez sul palco del concertone del Primo Maggio, in diretta su Rai 3.

"Fr***? Non sempre è politicamente scorretto". Luxuria controcorrente le suona ai moralisti di ogni genere

"Questo la dice lunga su quanto è stata ideologizzata questa proposta di legge. Non c’è un dibattito sereno, dove è possibile esprimere la propria opinione", ha continuato la senatrice di Fratelli d'Italia. Seguita subito dopo dalla padrona di casa, che ha detto: "Io vorrei smettere di dover raccontare e commentare in questa trasmissione fatti di cronaca in cui vengono presi a calci e pugni dei ragazzini perché non hanno un’aria abbastanza virile o perché non si capisce di che sesso sono. Quella roba lì mi fa orrore".

"Io chiederei il copione anche a quelli che dicono certe cose". Fedez insulta e la Littizzetto lo segue: altra colata di odio contro i leghisti

Immediata la replica della Santanchè: "È già punito questo ed è sancito dal codice penale. Nessuno può essere picchiato, insultato o diffamato". "Si ma con il Ddl Zan ci sarebbe un’aggravante", ha controbattuto la Merlino. L'ospite, però, non ha voluto sentire ragioni e ha risposto: "Ma lei vuole le aggravanti per categorie? Lei pensa che il nostro futuro come Paese è di mettere delle aggravanti per ogni categoria? In quel caso ci sarebbe discriminazione".

"La polemica su Fedez ti ricorda qualcosa?". La Merlino provoca e Minzolini la zittisce: "Circolo perverso. Si mangiano tutti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.