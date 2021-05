Morgan, "rovinoso incidente in monopattino": caduto in strada per colpa di un tombino

04 maggio 2021 a

Brutta caduta per Morgan. Qualche giorno fa, in sella al suo monopattino elettrico, il cantante si è reso protagonista di una caduta accidentale. Tanto - scrive Mowmag - da riportare la rottura di due costole. È accaduto il primo maggio, quando Morgan si trovava a Milano e sembra stesse tornando da una sessione musicale in studio con i Bluvertigo, la band con la quale sta preparando il nuovo album, quando un tombino sporgente gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e causato una rovinosa caduta. Secondo il magazine l'artista sarebbe tornato a casa da solo. Solo successivamente avrebbe riscontrato forti dolori al costato. Anche per questo, a un certo punto sembra che abbia addirittura una room di Clubhouse (il nuovo social solo vocale) intitolata: “Cercasi ortopedico a Milano”.

Sullo stesso social, qualche tempo fa Asia Argento era tornata sulla loro storia d'amore: “Ma perché noi ci siamo lasciati?”. ha chiesto l'attrice a Marco Castoldi (il vero nome del cantautore) su ClubHouse in una "stanza" intitolata “The Royal Couple”. “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi - ha replicato Morgan -. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

Ma niente la Argento non ci ha rinunciato: "Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza (…) Ci amavamo moltissimo, e io godevo quando ti vedevo in tour con i Bluvertigo". Troppo tardi però, il cantante non ha alcuna intenzione di fare retromarcia. Solo ottimi amici, dunque.

