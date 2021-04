Asia Argento, l'impensabile richiesta a Morgan? Risposta drammatica: "Amore violento e disperato", altarini svelati

13 aprile 2021 a

“Perché non torniamo insieme?”: questa l’inattesa proposta che Asia Argento ha fatto al suo ex compagno, il cantante Morgan. L’invito dell’attrice è arrivato durante una live su Clubhouse, il social che permette di creare spazi per parlare direttamente con gli utenti. I fan della coppia sono rimasti subito senza parole. E a quel punto la Argento ha rincarato la dose: “Perché ci siamo lasciati?”.

Il cantante allora le ha risposto: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. Ignorando l’esistenza di migliaia di seguaci interessati alle loro dichiarazioni, Morgan e Asia sono andati avanti a lungo. L’attrice, infatti, ha aggiunto: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza... Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo”.

Anche questa volta il cantante ha replicato a modo suo: “Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano. Però sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”. Parole che, se vere, cancellerebbero anni di rapporti burrascosi tra i due. La Argento, per esempio, accusò l’ex compagno di non essere presente per la loro bambina, Anna Lou.

