Matteo Bassetti: "Abbiamo le prove, qui zero Covid via aerosol". Ristoranti massacrati per nulla?

Matteo Bassetti ha dato una notizia tutt’altro che secondaria a Tiziana Panella. Intervenuto in diretta a Tagadà - la trasmissione in onda tutti i pomeriggi su La7 - l’infettivologo del San Martino di Genova ha parlato delle mezze riaperture avvenute lo scorso 26 aprile e soprattutto delle restrizioni riguardanti i ristoranti, che non possono utilizzare gli spazi al chiuso ma soltanto all’aperto. “Fino a un mese fa - ha ricordato Bassetti - avevamo la possibilità di mangiare al chiuso nelle zone gialle, ed eravamo in piena terza ondata”.

“Adesso si è deciso di riaprire solo all’esterno, basandosi sul fatto che il coronavirus può essere trasmesso per via aerosolica”, ha sottolineato l’infettivologo, che però non è convinto: “Bisogna che queste cose siano documentate. Io ad oggi non ho prove che qualcuno si è contagiato al ristorante per via aerosol”. Ma non è tutto, perché Bassetti ha svelato di aver condotto una ricerca all’interno dell’ospedale San Martino di Genova: “Abbiamo provato a rilevare quanto virus c’era nell’aria con un gorgogliatore all’interno di stanze con pazienti positivi al Covid”.

Il risultato? “Zero virus trovato nell’aria”. La Panella non ha nascosto lo stupore nel sentire quanto affermato da Bassetti, che poi ha concluso così il suo intervento: “Allora questo argomento va affrontato con un maggiore approfondimento dal punto di vista scientifico. Dobbiamo dimostrare che quella aerosolizzazione porti davvero e con certezza alla trasmissione del virus”.

