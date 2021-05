Striscia la Notizia, Michelle Hunziker sotto choc: "Spero che sia una bufala", censura folle

05 maggio 2021 a

La notizia su una possibile censura dell’attrazione Disneyland di Biancaneve, su un percorso che ripercorre l’intera favola, del bacio finale tra il Principe e Biancaneve che essendo dato mentre la principessa dorme è privo di consenso e perciò non veicola un buon messaggio è considerata ridicola anche Michelle Hunziker: “Spero sia una bufala.. Ragazzi, è da ieri sera che gira una cosa che io voglio, desidero, voglio essere convinta che sia una bufala e che questa cosa sia una battuta, uno scherzo perché se fosse vero io non ci voglio credere”, scrive su Instagram.

La conduttrice ha continuato commentando: “Mi viene la tachicardia. Adesso rompono le b***e anche al principe di Biancaneve?”. La Hunziker, infine, ha concluso il suo pensiero sulle polemiche per il bacio non consensuale nella celebre favola di Biancaneve, tra la principessa ed il principe, chiedendo il parere anche dei suoi follower.

Di recente, inoltre, la stessa Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono finiti al centro di polemiche e accuse di razzismo per la loro imitazione stereotipata degli asiatici a Striscia la notizia. I due conduttori sono stati difesi da un giornalista. Recentemente si era sfogata contro la Dad: "È un anno che stiamo andando avanti così”, visto la sua situazione alle prese con i problemi della Dad e dalla comunicazione digitale con la scuola e gli insegnati delle figlie. La conduttrice infatti è mamma oltre che di Aurora anche di Celeste e Sole, di 6 e 7 anni, che come tutti i bambini sono in casa a causa dell'emergenza.

