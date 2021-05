Oggi è un altro giorno, da Matteo Bassetti un "fuoriprogramma" molto intimo: "Io e mia moglie Chiara...."

06 maggio 2021 a

Ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone, Matteo Bassetti. Il direttore della clinica delle Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è stato tirato in ballo dalla stessa conduttrice. Tutta "colpa" dell'attore Emanuel Caserio. "Mi scusi professore, qui c’è un ragazzo un po’ intemperante…”, ha detto sorridendo la Bortone invitando Emanuel a riferire a Bassetti quel che stava borbottando. “Ma no niente…”, ha ribattuto il giovane. Niente da fare, la conduttrice ha insistito. “Stavo dicendo che ormai lui, il medico Bassetti, è conosciuto in tv… E io ho un’amica innamorata di lui". Immediata la replica del diretto interessato: “Io sono felicemente sposato con mia moglie Chiara, che amo da 18 anni e a breve festeggeremo appunto i 18 anni di matrimonio".

Poco fa Bassetti aveva dato anche una lezione al collega Massimo Galli, da sempre in contrasto con le sue opinioni sul Covid e non solo. "Tutti quelli che vanno in tv sono malati di narcisismo. Se dicono di non esserlo, mentono. Io non ci trovo nulla di male". D'altronde - spiegava senza peli sulla lingua sul Corriere della Sera - è parte del nostro lavoro comunicare". Con la pandemia, gli esperti del settore sono diventati "personaggi pubblici. Il nostro ruolo è aiutare la gente a capire".

Proprio ieri, 5 maggio, Bassetti è stato protagonista di un accesissimo botta e risposta con Antonella Boralevi a Zona Bianca. "Ignorante, si vergogni, vada a fan***o", è stato lo sfogo del medico su Rete 4 contro la scrittrice intervenuta in studio da Giuseppe Brindisi come opinionista sul coronavirus. "Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento", ha detto la Boralevi scatenando l'ira di Bassetti.

