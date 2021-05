L'Aria che tira, Massimo Galli attacca Libero: "Nell'articolo fantasie su di me". Senaldi lo infilza: "Ma dove?", sfondone dell'infettivologo

11 maggio 2021 a

a

a

A L'Aria che tira è andato in onda un simpatico siparietto: Myrta Merlino cercava di capire chi tra i suoi ospiti - Pietro Senaldi, Luciano Fontana e Maurizio Molinari - avesse fatto arrabbiare Massimo Galli, il primario dell'ospedale Sacco di Milano, anche lui in collegamento con la trasmissione di La7, polemico con alcuni quotidiani. Rivolgendosi al direttore di Libero, la conduttrice ha detto: "Senaldi tu che hai combinato? Autodenunciati, così facciamo prima".

Video su questo argomento "Ha minacciato di querelarmi, ma ha sbagliato giornale": Pietro Senaldi affonda Massimo Galli dopo lo scontro in tv

"Oggi abbiamo un'intervista al Professor Bassetti e questo può aver mal disposto il professor Galli". L'infettivologo, invece, ha replicato: "Veda Senaldi, voi oggi pubblicate una cosa in cui si suggerisce che io possa essere coinvolto nel sostegno di una determinata azienda che avrebbe avuto dei vantaggi nel vincere dei concorsi. Voi scrivete una cosa fantasiosa su di me ma non ho ancora ricevuto un centesimo". Il direttore, allora, ha sfogliato il giornale non trovando però traccia di questa notizia.

"Terroristi delle varianti". Bassetti, ciò che non vogliono dirci sul Covid: una bordata a Massimo Galli?

"Senaldi sta cercando ma non lo trova - è intervenuta la Merlino -. Allora io proporrei un accordo: il professor Galli ha detto che non andrà in televisione per 15 giorni e Libero e il Corriere possono non fare pezzi che lo indispongono. Comportiamoci tutti bene per 15 giorni". "Non intervisteremo Bassetti", si è intromesso ironicamente Senaldi. Ma Galli non è riuscito a mandar giù nemmeno la battuta e rivolgendosi alla conduttrice ha detto: "Ecco vede, questo è il tentativo continuativo di cercare di contrapporre posizioni diverse nell'ambito di una funzione professionale. Non si riesce a screditare determinate posizioni se non politicizzandole". "Ma era una battuta", ha spiegato la Merlino, provando ancora una volta a smorzare i toni.

"Non possiamo stare tranquilli", "ognuno dice quello che vuole". Su Covid e riaperture è "rissa" Galli-Burioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.