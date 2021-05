Marco Travaglio a Otto e mezzo, la rivolta degli attivisti M5s: "Lettera al Fatto quotidiano tagliata"

14 maggio 2021 a

Una faida che pare insanabile quella tra i grillini e Marco Travaglio. Ultimo tema di scontro una frase pronunciata dal giornalista a Otto e Mezzo. A spiegare quanto sarebbe accaduto sono ventitré attivisti che hanno inviato una lettera al Blog delle Stelle, l’organo di comunicazione ufficiale della piattaforma Rousseau, per denunciare una presunta censura da parte del Fatto Quotidiano. "Vi scriviamo – si legge - perché nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera aperta a 'Il Fatto Quotidiano’ per rispondere a una dichiarazione che il suo direttore, Marco Travaglio, aveva rilasciato al programma televisivo Otto e mezzo, in cui asseriva di non conoscere persone senzienti interessate alla difesa della piattaforma Rousseau”.

Il problema è che, continuano gli scriventi, "la suddetta lettera ci è stata pubblicata, ma purtroppo presenta numerosi tagli operati dalla redazione che ne hanno modificato e mortificato i contenuti, e soprattutto lo scopo che ci aveva spinto ad idearla". L'accusa contiene riferimenti precisi: "Addirittura – proseguono descrivendo la missiva apparsa – non compare una citazione del vice direttore del medesimo quotidiano che, in un suo libro, sostiene come la democrazia diretta sia quell'ignoto che fa paura ai potenti".

Finita qui? Niente affatto: "Purtroppo - commentano in riferimento al titolo scelto dal direttore del Fatto - anche questo non rispecchia il contenuto del nostro messaggio, anzi è fuorviante e si basa invece sulle parole con cui il direttore Travaglio ha voluto risponderci. Siamo sinceramente dispiaciuti per quanto avvenuto e vi chiediamo la possibilità di pubblicare la versione integrale della nostra lettera sul vostro blog per dar voce ai cittadini attivi, che attraverso le architetture della partecipazione possano avere il giusto spazio”. Intanto però il Movimento deve fare i conti con la guerra a Rousseau e con il leader in pectore, Giuseppe Conte, che ha già annunciato una nuova piattaforma.

