Alberto Zangrillo e Silvio Berlusconi ricoverato? "Tutti i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione"

Cinguettio in codice quello di Alberto Zangrillo. Il direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano ha lanciato una frecciata su Twitter. A chi si riferisca non è dato sapersi, ma con ogni probabilità il riferimento è a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ricoverato da qualche giorno. Si tratta dell'ennesimo dopo aver contratto il coronavirus. Nonostante le rassicurazioni però sembra esserci qualcuno che teme il peggio. A questo punto è il medico personale a dire la sua: "Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione".

Una vera e propria frecciatina. D'altronde la stessa Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, ha avvertito che "non è tempo di coccodrilli! Per quelli c’è ancora tanto tanto tempo!". E ancora, il Cavaliere dovrebbe essere dimesso "in questi giorni". È stata proprio la Ronzulli a scendere nel dettaglio e spiegare la motivazione dietro al ricovero: "Il presidente Berlusconi ha un’infiammazione per cui si era reso necessario il ricovero, ora è in via di guarigione. Il quadro clinico infiammatorio era diventato acuto. Per questo, i medici hanno deciso il ricovero. Il presidente Berlusconi ha ancora un po' di febbre", ha poi spiegato all'Adnkronos dopo essere stata al San Raffaele.

Il leader di Fi quest'oggi - alla decisione del gup di Catania di non processare Matteo Salvini - ha voluto telefonare l'alleato di centrodestra per complimentarsi. "Mi ha chiamato Berlusconi - ha spiegato il numero uno della Lega - non sta benissimo ma ne uscirà, mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero". Oltre a quella con Salvini, Berlusconi ha ricevuto la telefonata di Antonio Tajani, numero due del partito, che ha voluto augurargli una "pronta guarigione".

