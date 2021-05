Stasera Italia, Antonio Caprarica contro BersanI: "Pregiudizio verso Salvini e Meloni"

14 maggio 2021 a

"Il pregiudizio verso il centrodestra è innegabile". Antonio Caprarica, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, tira le orecchie (da sinistra) a Pierluigi Bersani, che un paio di settimane fa, parlando di coprifuoco e coronavirus, se ne uscì con parole vergognose: "Nel mondo hanno la sfortuna di non avere scienziati da bar come Giorgia Meloni e Matteo Salvini". E su Matteo Renzi, che si era allineato con il centrodestra sull'abolizione del coprifuoco incalzando il governo Draghi a osare di più, l'ex segretario del Pd aveva tagliato corto, con scarso garbo istituzionale: "Sono cog***te". E pensare che Bersani, con Salvini e Renzi, ci governa insieme.

"Sono d'accordo con Vittorio Sgarbi nel giudicare poco opportune le parole di Bersani - spiega lo storico corrispondente Rai da Londra -, poi è liberissimo di pensarla come vuole. Bisogna pur dire che la destra populista e sovranista ha fatto di tutto per avallare questo pregiudizio e anzi peggiorare il giudizio. Quando si guarda con allarme alla possibilità di un governo Meloni-Salvini si tiene a mente quello che è accaduto nel 2019, una posizione di frattura con l'Europa".

"Il grande problema della sinistra - è la riflessione invece di Stefano Zurlo, del Giornale - è che sanno tutto delle minoranze delle minoranze delle minoranze e poi non sanno quello che accade all'operaio che abita sotto il loro attico. Questa è una formuletta che magari farà sorridere qualcuno, ma è un problema che hanno avuto le sinistre intese come elite e dinastie, pensiamo al partito democratico americano, alle sinistre europee e in parte anche alla sinistra italiana".

