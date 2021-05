Adriano Celentano sparito, la scelta drastica del Molleggiato: "Sono terribilmente triste"

26 maggio 2021 a

Adriano Celentano sparirà per un bel po' di tempo. E' stato lui stesso a dichiarare che non pubblicherà più foto e video sui social. Quindi nessuno potrà più vederlo né su Facebook né su Instagram. Il motivo? Il cantante non è soddisfatto della qualità del servizio delle piattaforme e in particolare si è lamentato per un difetto di sync. “Fuori sync”, infatti, è ciò che si legge nell’immagine che ha pubblicato per accompagnare l’annuncio dello stop ai video.

"Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video”, ha annunciato, raccontando di aver passato notti intere a studiare modi per sorprendere i suoi follower con i video. Il problema - a suo dire - è che quando poi li pubblica nota il difetto, insopportabile per lui: “Sono spudoratamente fuori sync e ciò mi rattrista terribilmente”. Celentano ha scritto di averlo notato soprattutto nel suo ultimo filmato insieme a Franco Battiato. E poi ha spiegato anche cosa vuol dire essere fuori sync: quando il movimento delle labbra non coincide con il suono che emette. Quando, insomma, l’audio non va insieme all’immagine.

"Un difetto di incompetenza catastrofica”, ha continuato, sottolineando però che non si tratta di un difetto solo dei social. Il problema riguarderebbe anche la televisione. "Per Rai, Mediaset e altri il sync non è che un optional... è sempre in ritardo o in anticipo come in ritardo sono le idee di chi fa televisione, figlia di una cattiva manutenzione", ha affermato in maniera critica. E infine: "Mi dispiace ragazzi, perché avrei ancora tante cose da dirvi con i miei video, ma è più forte di me e neanche io so spiegarmi il perché. Ma vi scriverò!".

