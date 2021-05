Stasera Italia, Ettore Rosato umilia Giuseppe Conte: "Luigi Di Maio è più intelligente, capisce più di politica"

29 maggio 2021 a

Si è parlato dell'improvviso cambio di passo di Luigi Di Maio nel salotto di Stasera Italia, il talk in onda su Rete 4. L'ex capo politico del M5s, infatti, si è scusato per gli attacchi che i grillini hanno rivolto nel corso degli ultimi anni al sindaco di Lodi Simone Uggetti, assolto a 5 anni dal suo arresto perché “il fatto non sussiste”. Una sorta di svolta garantista che ha sorpreso molti. "Credo che Di Maio sia il più intelligente all’interno del M5s", ha commentato Ettore Rosato di Italia Viva. "Più di Giuseppe Conte?", gli ha chiesto la conduttrice, Veronica Gentili. Immediata la risposta: "Si, è quello che ha maggior leadership e capisce più di politica".

Analizzando l'ultimo gesto del ministro degli Esteri, poi, Rosato ha aggiunto: "Se fa un’uscita di questo tipo e anticipa i tempi rispetto agli altri, è perché fa un ragionamento da questo punto di vista e lo fa per un posizionamento politico". Il deputato renziano, però, non ha escluso che possa trattarsi anche di una sorta di evoluzione per Di Maio: "Sono un ottimista, può darsi anche che abbia imparato che quegli attacchi che per anni hanno caratterizzato la loro politica siano stati profondamente sbagliati".

Tuttavia il pensiero dominante è un altro: "Credo che si tratti di un posizionamento politico, con cui lui si differenzia da Alessandro Di Battista e da un’altra parte del Movimento. Del resto, Di Maio che gira per le cancellerie europee non può essere più lo stesso che andava coi gilet gialli che assaltavano i palazzi del governo a Parigi".

