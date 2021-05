Alberto Zangrillo a L'aria che tira: "Silvio Berlusconi prossimo alla fine? Quali sono le sue condizioni di salute"

31 maggio 2021 a

a

a

Come sta Silvio Berlusconi? La risposta è arrivata da Alberto Zangrillo, suo medico personale, che è stato ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira. La conduttrice di La7 ne ha approfittato per chiedere lumi sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia: “Si è dato spazio a tante speculazioni, è una persona di una certa età che presenta fragilità. È in una situazione di fragile tranquillità, confido che possa tornare ad esprimersi presto. Tutte quelle voci che lo volevano prossimo alla fine qualche tempo fa sono speculazioni”.

Rassicurazioni sulla salute del Cav erano arrivate ieri anche da Matteo Salvini: “Ho sentito Berlusconi recentemente, sta bene”. La preoccupazione era arrivata a livelli alti dopo che la posizione dell’ex premier nel filone romano del Ruby Ter era stata stralciata perché le sue condizioni erano tate definite “altamente compromesse”. Ormai il leader di Forza Italia è lontano dalla scena pubblica da un po’, costretto al riposo forzato nella sua villa di Arcore, dove è tenuto costantemente sotto controllo medico.

Tra l’altro i ben informati assicurano che Berlusconi stia seguendo costantemente la situazione politica, e in particolare gli ultimi sviluppi nel centrodestra che hanno riguardato anche il suo partito. Una dozzina di parlamentari di Forza Italia sono passati a Coraggio Italia, la nuova forza politica di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro. Pare che la loro iniziativa abbia fatto infuriare Berlusconi: la tensione è alta all’interno di Fi, tanto che lo scorso venerdì è saltato il vertice sulle elezioni comunali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.