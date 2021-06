CartaBianca, entra la Azzolina in studio? Il gesto di Paolo Mieli, ciò che non avete visto: "Ma che fa?", Berlinguer di sasso

09 giugno 2021 a

A Cartabianca, nella puntata di martedì 8 giugno, si vede di tutto. Anche Paolo Mieli che si inchina a Lucia Azzolina. È accaduto nel salotto di Rai 3, dove l'ex ministro dell'Istruzione ha fatto il suo ingresso e il fu direttore del Corriere della Sera ha stupito anche Bianca Berlinguer. "Ma che fai, ti alzi?! Stasera mi sorprendi, in piedi per Mattarella, in piedi per la Azzolina, in piedi per il professor Galli", ha esordito la conduttrice mentre Mieli si è alzato imitando un inchino per l’ingresso dell'esponente del Movimento 5 Stelle. "Guarda, non posso stringerle la mano e allora…", ha spiegato il giornalista a una divertita Berlinguer.

Sempre la Azzolina è stata protagonista di un acceso dibatitto con un altro ospite: Massimo Galli. L'infettivologo quando si parla di coronavirus non si trattiene, tanto da arrivare al botta e risposta. "Non è assolutamente vero che l’infezione non corra tra i bambini. Abbia pazienza, ho i numeri sotto il naso: da 0 a 9 anni al 29 dicembre 2020 erano 78.000 e oltre infezioni e al 10 marzo 144.000 infezioni con aumento dell’80,3% perché c’è la variante inglese", ha spiegato visibilmente innervosito il professore mentre la Azzolina chiedeva di scusarsi con i ragazzi che ad oggi si dimostrano i più volenterosi tra gli intenzionati a vaccinarsi contro il Covid-19.

Non si è però lasciata intimorire la Azzolina che ha specificato di non aver mai detto che a scuola c’è rischio zero, tanto da aver adottato dei protocolli: "I bambini - ha poi ricordato - si contagiano di meno". "Questo è un dato di fatto, non è vero invece che non si infettano", ha a sua volta risposto Galli mentre la Azzolina si infuriava: "Ma chi l’ha mai detto?". Insomma, uno scontro senza precedenti. L'ennesimo nello studio della Berlinguer.

