L'aria che tira, Alessandro Sallusti demolisce Toninelli: "Un venditore di polizze assicurative al ministero?". E Corrao muto

09 giugno 2021 a

a

a

Alessandro Sallusti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, smonta la teoria dell'uno vale uno, bandiera del Movimento 5 Stelle fin dall'esordio in politica. Rivolgendosi a Ignazio Corrao, ex grillino ed europarlamentare del gruppo dei Verdi, ha affermato: "In base all'uno vale uno avete messo un venditore di polizze assicurative di Cremona a ministro dello Sviluppo Economico e una segretaria di un centro commerciale di Bari a ministro per il Sud. I risultati li abbiamo visti".

"A quest'ora è roba da alcolisti anonimi". Strana domanda di Myrta Merlino, fucilata di Paragone: imbarazzo a La7 | Video

Poi la lezione: "Io le ricordo che signori che si chiamavano Aldo Moro, Berlinguer, De Gasperi hanno fatto politica tutta la vita, erano politicanti". Corrao, però, lo ha interrotto facendo ironicamente il nome di Nicola Zingaretti. Poi ha commentato: "Sono esempi positivi in un mare di esempi negativi". A quel punto è intervenuta anche l'altra ospite della Merlino, la deputata del Pd Alessia Morani: "Corrao ha nominato Zingaretti come se fosse un esempio negativo. Se tutti i presidenti di Regione italiani avessero gestito la pandemia e la campagna delle vaccinazione come Zingaretti tanto di cappello. Zingaretti è un esempio positivo di come si fa politica".

"Le domande a cui non ha risposto". Sallusti inchioda il "prigioniero" Giuseppe Conte: ciò di cui non può parlare

"Anche Fontana", ha detto allora Corrao riferendosi al governatore della Lombardia. Mentre sulla bravura di Zingaretti ha commentato: "Insomma, ho qualche dubbio". Anche la Morani, poi, ha fortemente criticato la teoria grillina dell'uno vale uno: "Non so quale sia l'identità del M5s, io ho ben chiara la mia storia che viene da sinistra e ne sono orgogliosa. Quello dell'uno vale uno è stato uno dei più grandi errori culturali, io non valgo quanto Draghi". Immediata la replica dell'europarlamentare: "Non significa che chiunque viene sorteggiato e messo nelle posizioni di potere".

Federazione, indiscreto-Minzolini: "Al via l'effetto-domino", per la sinistra può essere la fine | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.