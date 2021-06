Dritto e Rovescio, Mauro Corona sull'sms trappola a Saman Abbas: "Queste barbarie non hanno collocazione"

18 giugno 2021 a

a

a

La storia di Saman Abbas, la 18enne pakistana che sarebbe stata uccisa dai familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato, colpisce tutti. Anche Mauro Corona, che di recente ha commentato una delle ultime notizie sul caso. La mamma della ragazza, infatti, avrebbe attirato la sua giovane figlia in una trappola. Saman si era allontanata di casa proprio per evitare le nozze forzate, ma a quanto pare la madre l'avrebbe convinta a tornare con un messaggio. Una volta tornata a casa, però, la 18enne sarebbe stata uccisa proprio dai familiari. Questo quanto emerge dalle indagini.

"Ma che femminicidio". Del Debbio perde le staffe, Pd azzerato: "Quello di Saman è un omicidio perpetrato da fanatici religiosi"

"Sono costernato, non ho parole. Come vogliamo definirla una madre che dà la vita a un figlio e che poi lo trascina in una trappola? Non hanno collocazione queste barbarie": così Corona ha commentato la notizia dell'sms trappola. Parole di sconcerto riprese anche dai social della Lega di Matteo Salvini. "Una ragazza che voleva vivere, chiedeva solo di vivere, di vestirsi come voleva, di amare...", ha scritto infine Corona.

Saman Abbas era fidanzata con un ragazzo in Italia e non voleva assolutamente tornare in Pakistan per il matrimonio combinato che la sua famiglia le avrebbe organizzato. Intanto si continua a cercare il suo corpo. Le ricerche si concentrano soprattutto nella zona di Novellara, in Reggio Emilia, dove la ragazza viveva con la sua famiglia.

"L'ha uccisa lui". Saman Abbas, il fratello 16enne conferma tutto davanti al giudice: ma lo zio è ancora latitante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.