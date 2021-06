Amici di Maria De Filippi, Serena Carassai e la foto del padre agonizzante: "Assassini, stavolta vado fino in fondo"

19 giugno 2021 a

Il dramma di Serena Carassai, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, esplode sui social. La ragazza ha pubblicato su Instagram un post sconvolgente, con la foto del padre agonizzante a terra.

"Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi - scrive Serena a corredo delle due immagini, in bianco e nero e decisamente crude -. Questo era mio padre tre anni fa, il 2/03/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva quattro fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno, non so chi, ha subito pensato a un incidente e non a un presunto omicidio".

Il sospetto di Serena è che invece si sia trattato di una morte violenta. "Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia. Quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza nessuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai. Un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stata tolta la possibilità di diventare nonno. Fate girare e condividete nelle storie. Grazie".

Gli hashtag utilizzati, #chiedoaiuto e #giustiziaperremocarassai, esprimono tutta la disperazione di una famiglia e di una figlia che da 3 anni lottano per scoprire finalmente la verità su una morte avvolta da trobbi dubbi, incertezze e incongruenze.

