Matteo Bassetti minacciato di morte: "Fuori dall'ospedale, salito sulla moto". La confidenza: attimi drammatici

Matteo Bassetti ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale che esula dall’emergenza coronavirus. Il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova si è infatti raccontato senza filtri: lui e altri colleghi come Massimo Galli e Andrea Crisanti hanno acquisito una grande notorietà in oltre un anno e mezzo di pandemia. Notorietà che nel caso di Bassetti è costata insulti e minacce: “Io sono sotto sorveglianza attiva - ha ricordato l’infettivologo genovese - che è un livello precedente rispetto a quello della scorta vera e propria”.

“Certo, la sera quando esco dall’ospedale - ha confidato a Il Giornale - salire sulla moto e guardarmi intorno per vedere che non ci sia qualche brutta faccia intorno, come mi ha detto la polizia, beh… questa è una cosa che non mi piace e non mi fa star bene”. Più che paura, Bassetti parla di “preoccupazione, perché la paura è una pessima consigliera. Ma preoccupazione sicuramente ce n’è tanta”.

Anche perché “questi delinquenti hanno tirato in ballo la mia famiglia e quando tocchi la famiglia vai a colpire la parte più debole. Poi, voglio dire, io sono io e loro sono loro, siamo due entità diverse. Perché devi prendertela con la mia famiglia? Se devi colpire - ha chiosato Bassetti - colpisci me, altrimenti significa che sei solo un vigliacco”.

