Mara Venier, i dentisti offesi scrivono alla Rai: "Propaganda col chirurgo, quegli elogi in diretta tv..."

Mara Venier, come lei stessa ha raccontato, ha vissuto un vero e proprio incubo a causa di un problema ai denti. La nota conduttrice di Domenica In ha raccontato ai suoi fan di aver vissuto una brutta esperienza con un dentista di Roma, di cui però non ha voluto fare il nome perché pare abbia intenzione di agire per vie legali. Dopo l'operazione per un impianto, in particolare, Mara è stata costretta a correre in ospedale. Il motivo? Ha iniziato a perdere la sensibilità dalla parte del viso dove è stata operata. Ecco perché poi si è reso necessario l'intervento di un chirurgo maxillo-facciale. Adesso, però, a insorgere è la Commissione Albo Odontoiatri, che ha scritto alla Rai accusando la Venier di aver usato la sua notorietà e la tv pubblica per raccontare la sua disavventura, ledendo - a loro dire - l’intera categoria.

Nella lettera, scritta dal presidente della commissione Raffaele Iandolo, è stato espresso dissenso e biasimo per le esternazioni della conduttrice. La categoria non avrebbe apprezzato non solo la denuncia pubblica al collega, ma anche che la Venier abbia ringraziato pubblicamente il chirurgo maxillo-facciale che le ha risolto il problema, facendo nome e cognome.

"Non mi riferisco solo alle considerazioni pronunciate dalla sig.ra Venier nei confronti della professione odontoiatrica per il fatto di aver avuto un problema all’impianto dentale, essendo infatti la responsabilità di quanto accaduto eventualmente da accertare nelle opportune sedi dalle competenti autorità giudiziarie. Quanto piuttosto alla propaganda pubblicitaria che la conduttrice ha messo in atto nei confronti del chirurgo maxillo-facciale, che le avrebbe risolto il problema rimuovendole l’impianto, menzionandolo ed elogiandolo più volte in interviste trasmesse su canali della rete pubblica nazionale", ha scritto Iandolo.. Ora resta da vedere se la Venier, che è già pronta a tornare a Domenica In, deciderà di rispondere a queste accuse oppure no.

