Selvaggia Lucarelli al ristorante, "mi guardava come un animale allo zoo". Un bruttissimo momento

"Madame ha scritto, forse in modo un po’ ruvido, qualcosa che è perfettamente lecito e condivisibile", Selvaggia Lucarelli difende la cantante 19enne finita nel vortice della polemica dopo un tweet in cui ha scritto: "Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto, se non hai fatto NULLA per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta". La giornalista è intervenuta sull'argomento andando un po' controcorrente: "Avere gratitudine nei confronti dei fan non vuol dire permettere ai fan di guardarti come un animale allo zoo, di abusare della tua cortesia, di disturbarti mentre mangi o stai facendo una telefonata".

La Lucarelli ha ammesso che episodi sgradevoli sono successi anche a lei: "Io sono sempre gentile con tutti, o almeno ci provo, ma di scortesia ne vedo a palate". E a tal proposito ha fatto degli esempi: "Chi mi chiede il selfie e pretende di decidere 'però ti togli gli occhiali?'. Chi vuole che mi tolga la mascherina e se la toglie, per la foto. E io: no scusa ma la tengo. E lui: daaaaaai. Chi mi chiede la foto mentre mangio e io 'ok'. E poi: sì però ti puoi alzare dalla sedia?". E ancora: "Chi viene lì, ti comincia a guardare e ad alta voce, magari mentre mangi 'ahoooooo’ aspetta chi è questa? ‘Ndo l’ho vistaaaa?'”.

"Gente che non ti segue, che non apprezza il tuo lavoro, per cui una Madame vale un Albano o un Tommaso Zorzi. Mi è capitata perfino gente che mi ha chiesto la foto dicendo 'ricordami il tuo nome?'", ha continuato la giornalista solidarizzando con la cantante. Infine ha aggiunto: "Madame a 19 anni ha capito più cose della vita di quante non ne abbiate capite voi per cui se sei famoso devi solo baciare la mano di chi regge un telefono".

