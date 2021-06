Matteo Bassetti a L'Aria Che Tira: "Il virus tornerà a circolare, cosa vedo nel mio reparto"

21 giugno 2021 a

a

a

"È un vaccino nuovo anche per noi". Matteo Bassetti non si stupisce dello scetticismo ancora presente in Italia, ma tiene a precisare che "per fortuna abbiamo questo vaccino da otto mesi". Senza infatti "saremmo ancora come paesi in cui la campagna vaccinale non è stata portata avanti". Secondo le ipotesi del direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova arriveremo ad ottobre con il "20 per cento o qualcosa di più della popolazione non vaccinata". Da qui l'appello davanti alle telecamere de L'Aria Che Tira su La: "Sa cosa le dico? - chiede al conduttore Francesco Magnani -, che io oggi nel mio reparto sto vedendo ricoverate persone non vaccinate e ahimè anche giovani". Ancora, quasi spazientito: "Sempre che non sia tardi. Noi glielo avevamo detto, gliel'abbiamo spiegato che fa bene, quindi si arrangino".

"Sono due mesi che do la mano, perché...". Capito Bassetti? La confessione: tanti saluti a Galli e Crisanti | Video

Alla domanda del conduttore su cosa intenda con "giovani", Bassetti non esita a rispondere: "Dico che noi ieri abbiamo ricoverato un ragazzo di 27 anni, quella è la fascia". Per l'infettivologo non ci sono dubbi che "il virus tornerà a circolare per una questione di stagione" e "quando incontrerà una popolazione non vaccinata, la colpirà".

"Una chiusura ideologica". Mascherine a 35°, Bassetti manda ko il ministro Speranza: chiaro ora?

Chiuso il capitolo scetticismo, Bassetti si lascia andare a un parere del tutto personale sulla vaccinazione eterologa. Il mix di vaccini, dopo il caos AstraZeneca, "non mi sento di consigliarlo in maniera assoluta a chi ha più di 60 anni". Secondo l'infettivologo, infatti, non può essere la persona a scegliere di fare o rifare il vaccino anglo-svedese: "AstraZeneca è stato sconsigliato per chi ha meno di 60 anni, non oltre: "Quando prendo un aeroplano, mi fido del pilota, non posso sceglierlo io". Stessa situazione con il vaccino contro il coronavirus che - conclude Bassetti - "ha più benefici che rischi".

"Fuori dall'ospedale, salito sulla mia moto". Bassetti minacciato di morte, indiscrezione: attimi drammatici, dove arriva la follia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.