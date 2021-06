Chiara Ferragni superata da Khaby Lame su Instagram. Grosso problema di soldi, "guadagna una miseria"

22 giugno 2021 a

a

a

Per Chiara Ferragni si mette male. Su Instagram la bionda influencer è stata superata da Khaby Lame: quasi 24 milioni di followers per entrambi, ma il tiktoker di Chivasso di origni , ma il 21enne tiktoker di Chivasso è avanti di qualche migliaio di fan. La lancetta del "contafollowers" ormai corre speditissima. Su Tik Tok, invece, dove Khaby è famoso per video brevi e "muti" in cui mostra alcuni video virali in rete prendendoli in giro, è ormai una potenza mondiale: terzo iscritto più seguito al mondo, con la bellezza di 75 milioni di followers alle spalle dei giganti Addison Rae e Charli D'Amelio.

La figlia del prof si spoglia, ricatto a luci rosse con telecamere nascoste: rovinato il rivale di Chiara Ferragni | Video

Su Instagram però quella di Khaby è una impresa mostruosa. Il primo posto è arrivato dopo soli 114 video postati, a fronte di una carriera social brevissima. Per rendere l'idea, la Ferragni, da anni potenza del web, su Instagram ha pubblicato 15mila contenuti tra foto e video.





Proprio la scelta di essere poco "italiano" e molto internazionale, lasciando parlare il corpo e la mimica facciale e puntando tutto su challenge e tutorial da sbeffeggiare, sta pagando in maniera evidente. Dietro, c'è lo zampino del social media manager e amico Alessandro Riggio. Si apre però una questione cruciale: quanto guadagna oggi Khaby e quanto potrebbe guadagnare in realtà?

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro denunciati. "Che cosa nascondono". Occhio a questo video | Guarda

Secondo l'esperto di Tik Tok Michele Del Monte, spiega Leggo.it, Khaby intascherebbe con i suoi video su Tik Tok "solo" 10mila euro al mese, a fronte di un potenziale da milioni di euro. Questo perché, spiega l'esperto, Tik Tok non monetizza i video realizzati da Lame in modalità "Stitch". "Per fortuan si è accorto che gli Stich non pagano - sottolinea Del Monte - e ha trovato un'alternativa per farsi pagare. Tik Tok paga più meno un centesimo ogni 1.000 visualizzazioni, significa che con 500 milioni di visualizzazioni ha guadagnato 5.000 euro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.