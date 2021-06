CartaBianca, Flavio Briatore umilia ancora il M5s: "Per chi va bene il reddito di cittadinanza"

23 giugno 2021 a

Il lavoro e la crisi economica sono tra i temi sui quali si discute da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 22 giugno, e Flavio Briatore, che è in collegamento critica duramente lo strumento anti povertà voluto da Luigi Di Maio & co: "Il reddito di cittadinanza va benissimo per gli over 60 che non riescono a reinserirsi, ma per i giovani è deleterio", attacca l'imprenditore. "I giovani non possono vivere di reddito di cittadinanza, devono mettersi in gioco e non accontentarsi di 600 euro al mese".

Ma se Briatore è critico sul reddito di cittadinanza, per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti è di tutt'altro avviso. Secondo l'imprenditore, infatti, "è giusto mantenerlo perché veniamo da una situazione drammatica", dovuta appunto alla pandemia da coronavirus che ha mandato in crisi il Paese. "Magari provare a scaglionarli", propone l'imprenditore. Certamente, osserva Briatore, "non si può lasciare la gente in mezzo a una strada".

Detto questo, conclude, "Sono molto soddisfatto: con Mario Draghi c’è stato un cambio di marcia notevole. Questo dimostra che se c’è qualcuno che sa fare le cose migliorano". Quindi tira un'altra frecciata all'esecutivo giallo-rosso. "Il generale Figliuolo ha fatto un super lavoro. Se fosse rimasto il governo di Giuseppe Conte saremmo in condizioni diverse". E Marco Travaglio... ? Muto.

In collegamento con la Berlinguer c'è anche Maurizio Landini, che sottolinea: "Il reddito di cittadinanza è uno strumento per affrontare la povertà nel nostro Paese. E abbiamo visto quanto sia aumentata la povertà. Non può essere che il lavoro non ti permetta di vivere dignitosamente. Sono aumentati precarietà e sfruttamento", conclude il segretario generale della Cgil.

