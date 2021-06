Danilo Toninelli, "Grillo e Conte la coppia migliore": anche stavolta non ha capito nulla, travolto così

28 giugno 2021 a

Danilo Toninelli prova a spegnere le fiamme, ma fallisce miseramente. Il senatore grillino ha detto la sua dopo l'infuocata conferenza stampa di Giuseppe Conte. Conferenza nella quale l'ex premier non ha utilizzato toni morbidi nei confronti di Beppe Grillo, con cui ci sono state numerose frecciatine e tensioni nei giorni scorsi. In poche parole, l'avvocato ha sottolineato che una leadership dimezzata sarebbe inaccettabile e inadeguata per il M5s. Toninelli, allora, ha pensato bene di scrivere un tweet per calmare le acque.

Video su questo argomento "Il mio cuore c'è, ma la mia testa dice che il percorso è sbagliato". Conte lancia un messaggio esplicito a Grillo

"Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben piantati nel M5S e dall’altra una persona capace e competente che ha già dato prova di sé - ha scritto l'ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti -. Questi sono fatti che vanno ben oltre le regole e gli statuti". Molti gli hanno fatto notare che il suo è un commento privo di senso in questo momento. Qualcuno lo ha anche definito "il maestro dei comici".

A commentare il tweet di Toninelli anche Luca Bizzarri, che ha scritto: "C’è sempre un amico della coppia che dimostra di non aver capito niente di quel che succede e mentre quelli vanno dall’avvocato dice 'come son carini insieme'". Così, anche in un momento davvero critico per il Movimento, il senatore grillino è riuscito a fare l'ennesima gaffe.

