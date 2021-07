Vittorio Sgarbi disintegra Fedez: "Hai mai fatto pipì in testa a Chiara Ferragni? Ma vattene affan***"

08 luglio 2021 a

Fedez ancora al centro del dibattito. Dopo essersela presa con Matteo Renzi, il rapper si scaglia contro Vittorio Sgarbi. Tutto ha avuto inizio con la querelle tra Chiara Ferragni e Renzi a proposito del Ddl Zan, la legge contro l'omotransfobia su cui Italia Viva ha chiesto alcune modifiche. Quanto è bastato per scatenare l'influencer che ha attaccato dicendo che "i politici fanno schifo" e che l'Italia è il paese "più transfobico d'Europa". A sua volta Renzi ha replicato definendo la Ferragni una qualunquista. Parole a cui ha replicato il marito della influencer: "C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia".

Ecco allora che entra a gamba tesa il critico d'arte. "Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? - ha chiesto Sgarbi in un video pubblicato sui social - Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì? La pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaf***lo Fedez". Dichiarazioni riprese dal cantate su Twitter: "Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano - ha risposto - Poi con 'Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?' del deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo".

Da giorni la coppia più social prende le redini del Pd, ergendosi a paladina della sinistra. D'altronde l'appeal di Enrico Letta sui giovani è davvero ai minimi storici e non basta una battaglia a favore dei gay, ma a discapito della libertà di espressione, a risollevarlo. Per questo chi meglio di un rapper e una influencer potevano arruolare i dem?

