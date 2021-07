Al Bano Carrisi, "sono pronto a farlo per salvarlo": il gesto estremo del Leone di Cellino

09 luglio 2021 a

a

a

Il faro che domina l'isola disabitata di Capraia, nell'arcipelago delle Tremiti, rischia di essere abbandonato. L'appello a recuperare l'antica torre di segnalazione è arrivato da Albano Carrisi, che ha scoperto solo qualche anno fa le isole al largo del Gargano, dove non era mai stato prima. "Le Tremiti le ho sempre viste dall'alto", racconta il cantante riferendosi ai viaggi in aereo da Brindisi a Milano, lungo la tratta che sorvola l'arcipelago. Tempo fa il cantante, ricorda il Corriere della Sera, c'era stato con un amico, per una gita in barca. "Facciamone un museo", aggiunge ora.

"Indicazioni mediche". Al Bano Carrisi vaccinato, ma non è AstraZeneca: fuori tutta la verità

Al Bano incontrerà anche il presidente della Regione, Michele Emiliano. "Bisogna creare un comitato, e sono pronto a impegnarmi di persona per salvare questo simbolo, importante come un'opera d'arte: potrei organizzare un concerto per raccogliere fondi o altre iniziative simili", ha spiegato. "Non credo ci vorrà più di un milione di euro - sostiene - una cifra davvero irrisoria per il recupero di un bene così prezioso anche sul piano turistico". Il faro di Capraia si trova a Punta Secca, "una sottile lingua di terra a nord-est dell'isolotto esclusivamente abitato dalle diomedee, particolare specie di gabbiani che prende il nome dell'eroe greco Diomede, per l'appunto, che secondo il mito creò le Tremiti lanciando dei ciottoli nell'Adriatico", precisa sempre il Corriere.

"Sconcertato". Al Bano rievoca il passato di Fedez: imbarazzo per il rapper anti-Lega, "cosa cantava nei suoi pezzi"

L'abbandono risale al 1980. "Come tutti i fari dell'area del basso Adriatico è stato oggetto di studio nelle Università", spiega l'assessore azl Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, che presto incontrerà i responsabili del Demanio marittimo per chiarire ruoli e competenze rispetto agli interventi da attuare. Intanto Al Bano, dopo essere stato rimproverato dal vescovo di Andria per aver cantato ad un matrimonio in chiesa - "i sacramenti non sono uno spettacolo" ha detto monsignor Luigi Mansi- è pronto ad una nuova avventura.

Video su questo argomento Albano Carrisi in ginocchio da Papa Francesco: "Ti canto buon compleanno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.