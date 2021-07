Asia Argento, il terrificante sospetto nel documentario su Bourdain: "Si è suicidato perché lo tradiva?"

13 luglio 2021 a

Un nuovo documentario cerca di fare luce sul suicidio di Anthony Bourdain, il celebre chef fidanzato di Asia Argento che si è tolto la vita a 61 anni. Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, in uscita nelle sale venerdì, riporta un articolo del Wall street journal tradotto da Dagospia, offre uno sguardo intimo sulla vita della star televisiva del cibo e dei viaggi, dal suo grande successo nel 2000 come autore del libro Kitchen Confidential alla sua ascesa in serie popolari come No Reservations.

Nel docu-film si parla soprattutto della relazione di Bourdain con la sua ultima fidanzata, l'attrice e regista italiana Asia Argento. E dello scandalo, emerso pochi giorni prima della morte dello chef, secondo cui la Argento era coinvolta in un'altra storia d'amore al di fuori della sua relazione con Bourdain. Steve Kenis, l'agente di Asia a Londra, non ha voluto commentare. Così come non hanno fornito risposte i suoi agenti in Italia e a Parigi.

In una intervista il regista premio Oscar Morgan Neville ha precisato di aver fatto "controllare dai nostri avvocati e dagli avvocati della Cnn (che produce il film, ndr). Abbiamo assunto un consulente italiano per esaminarlo in base alla legge italiana". E ancora: "Ho fatto di tutto per assicurarmi di inserire la citazione del (regista televisivo) Michael Steed che diceva: 'Sai, gli uomini di 60 anni normalmente non si suicidano perché hanno rotto con qualcuno'. Non sto dicendo che sia stata lei a causare il suo suicidio. Il suicidio è un atto privato e credo egoistico. Stavo semplicemente cercando di dipingere un quadro, credo accuratamente, dei diversi fattori che stavano accadendo nella sua vita, e ce n'erano molti. L'impressione che ho di lui nell'ultimo anno era che fosse molto più maniacale e molto più depresso".

